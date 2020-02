„Florida Georgia Line“ und der Country-Remix des „Justin Bieber“-Songs „Yummy“

Am Freitag (14.02.) bringt Justin Bieber sein neues Album „Changes“ raus. Nur fünf Tage später (19.02.) wird es ein Country-Remix seines Songs „Yummy“ geben, aber nicht von ihm selbst, sondern von „Florida Georgia Line“.

Auf der „Instagram“-Seite des amerikanischen Duos heißt es zu einem Video, in dem sie mit Bieber beim Tanzen im Aufnahmestudio zu sehen sind: „An alle! Fangt mit dem Zählen des Countdowns an! Am 19. Februar erscheint #yummycountryremix #itsreallyhappening @justinbieber.“

Justin Bieber hat „Yummy“ übrigens Anfang Januar veröffentlicht.

Foto: (c) PR Photos