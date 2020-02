„Foals“: Erste Ideen fürs neue Album

Letztes Jahr haben “Foals” zwar erst Teil eins und Teil zwei von „Everything Not Saved Will Be Lost“ herausgebracht, doch Ideen für ein neues Album gibt es schon.

Gegenüber „NME“ erzählte Drummer Jack Bevan: „Yannis Philippakis [Frontmann] hat mir kürzlich erst etwas vorgespielt, was er im Studio fabrizierte, während wir unten im Pub waren. Das ist sehr aufregend. Es klingt, als hätten Jean-Michel Jarre und ‚Led Zeppelin‘ ein sexy Baby gehabt.“

„Foals“ wurden übrigens bei den NME Awards mit der Trophäe zum besten Live-Künstler ausgezeichnet.

Foto: (c) Nabil Elderkin / Warner Music