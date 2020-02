„Foo Fighters“: Neues Album ist fertig

Fans der “Foo Fighters” können sich freuen: Das neue Album der Band ist fertig.

Das hat zumindest Dave Grohl im „The Bill Simmons“-Podcast verlauten lassen. Dort sagte der Frontmann: „Wir haben gerade die Platte beendet. Einige der Songs, die besten davon sind in nur 45 Minuten entstanden. Dann gibt es andere Songs, da ist ein Riff auf der neuen Platte, an dem ich schon seit 25 Jahren arbeite. Das erste Mal, als ich den aufgenommen habe, war in Seattle in meinem Keller.“ Weitere Einzelheiten dazu sind nicht bekannt.

Die „Foo Fighters“ kommen übrigens im Sommer für ein exklusives Konzert nach Deutschland.

Foto: (c) Sony Music