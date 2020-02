Frank Turner: Line-up für sein Festival steht fest

Vom 21. bis zum 24. Mai findet Frank Turners Festival Lost Evening erstmals auch in Deutschland statt. Und jetzt stehen auch die Headliner dafür fest. Wie „Universal Music“ berichtet, treten neben Turner selbst „Catfish & The Bottlemen“, KT Tunstall und Tim Vantol sowie „Turbostaat“, Sean McGowan und „Fortuna Ehrenfeld“ auf. Zudem wird es Workshops, Pannels und ähnliches geben.

Hier der komplette Line-up:

21.05.2020: Frank Turner & The Sleeping Souls Perform Songs From The First Three Albums + Catfish & The Bottlemen + Nova Twins + Sean McGowan

22.05.2020: Frank Turner Solo night + KT Tunstall + Jon Snodgrass + Tim Vantol

23.05.2020: Frank Turner & The Sleeping Souls Unplugged + Henry Rollins (Spoken Word) + Beans On Toast + Grace Petrie

24.05.2020: Frank Turner & The Sleeping Souls Greatest Hits + Turbostaat + Dave Hause & The Mermaid + Fortuna Ehrenfeld

Foto: (c) Universal / Ben Morse