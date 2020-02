Freya Ridings: „War in der Schule immer die Außenseiterin“

Freya Ridings ist gerade auf Europatournee und macht im Rahmen dessen auch in Deutschland mehrere Stopps. Premiere war am Mittwoch (29.01.) in Köln. Dort sprach sie im Interview über ihre Schulzeit. Denn damals war der britische Shootingstar – der schon Fans wie Taylor Swift hat – nicht besonders beliebt. So cool und selbstbewusst, wie sie heute auf der Bühne und in ihren Videos wirkt, war sie nicht immer.

Im „ZDF“ sagte Freya Ridings: „Ich war in der Schule immer die Außenseiterin, ich war groß und rothaarig. Für mich war es schwierig, Freunde zu finden. Deswegen schrieb ich Songs über die Freundschaften, die ich mir erträumt hätte.“

Freya Ridings meinte nach ihrer Albumveröffentlichung übrigens, sie könne nicht dankbarer sein.

