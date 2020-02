Fynn Kliemann: „Du kannst das Leben führen, das du willst“

Von den Träumen und Wünschen der Menschen handelt die aktuelle Single „Alles, was ich brauche“ von Fynn Kliemann. Letzte Woche (21.02.) hatte der Sänger den zweiten Song seines kommenden Albums „Pop“ veröffentlicht. Dieses ist am dem 29. Mai zu haben. Der Track ist zudem auch der Titelsong für eine Dokumentation „100.000 – Alles, was ich nie wollte“.

Über den Song selbst sagte Kliemann laut „Musik Express“: „Wir gucken oft neidisch auf die tollen Leben der anderen und tun dabei viel zu wenig für unsere eigenen. Du kannst das Leben führen, das du willst, du musst nur bereit sein, alles dafür zu geben.“

Wie schon das Vorgängeralbum „Nie“ wird „Pop“ nur in der Anzahl der tatsächlichen Vorbestellungen hergestellt, damit so eine Überproduktion vermieden werden kann.

Foto: (c) Nikita Teryoshin / twoFinger Records