„Galantis“: „Das ist unsere Kirche“

Seit gestern (07.02.) ist das neue Album „Church“ von „Galantis“ zu haben.

Das Duo nimmt seine Fans darauf auf eine euphorisch klangliche Reise mit, berichtet „Warner Music“. „Galantis“ selbst lassen zur Platte verlauten: „Es ist uns wichtig, dass eine Bedeutung hinter unserer Musik steht. ‚Church‘ bezieht sich nicht zwangsläufig auf ein Gebäude oder eine bestimmte Religion, sondern auf Menschen, die eine gemeinsame Idee verbindet. Sei es, dass man sich für Frieden, Veränderung oder dafür einsetzt, sich gegenseitig aufzurichten – das ist unser ‚Glaube’ und unsere ‚Kirche’.“

Hier die Tracklist:

1. Steel

2. Faith (feat. Mr. Probz)

3. Unless It Hurts

4. Never Felt A Love Like This (feat. Dotan)

5. Holy Water

6. Hurricane von Galantis & John Newman

7. Stella

8. Bonfire von Galantis & Steve James

9. I Found U von Passion Pit & Galantis

10. Fuck Tomorrow Now

11. Miracle von Galantis & Bali Bandits

12. Feel Something (feat. flyckt)

13. We Can Get High von Galantis & Yellow Claw

14. Bones (feat. OneRepublic)

Foto: (c) Jimmy Fontaine / Warner Music