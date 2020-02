George Ezra: Deswegen ist es etwas still um ihn

Was treibt eigentlich George Ezra? Der Sänger hat sich in der letzten Zeit kaum in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, doch das hat sich jetzt geändert.

Neben einem etwas verschwommenen Selfie schrieb der 26-Jährige (24.02.): „Fröhlichen Montag wünsche ich euch wunderschönen Menschen! Es tut mir leid, dass ich etwas ruhiger war. Ich erlebe gerade Abenteuer… Ich hoffe, euch geht es allen gut.“

Wer jedoch trotzdem etwas von George Ezra hören will, wird bei seinen beiden Podcasts „George Ezra & Friends“ und „Phone A Friend“ fündig.

Foto: (c) Landmark / PR Photos