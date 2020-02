George Ezra holt sich Hilfe gegen OCD

George Ezra leidet unter einer Zwangsstörung namens Pure O. Darunter versteht man Betroffene, die unter Zwangsgedanken leiden ohne Gegenreaktion und die merken, dass diese Denkstörung unsinnig ist. Doch der Sänger hat sich Hilfe dagegen gesucht.

Dem „Daily Star“ sagte er dazu: „Was ich getan habe, ist, dass ich jemanden kontaktiert habe (…), der in der Öffentlichkeit steht und darüber gesprochen hat. (…) Ich fühlte mich sehr inspiriert, als diese Person darüber gesprochen hat. Ich habe sie also kontaktiert und gefragt, ob sie mir einen Berater oder Therapeuten empfehlen können, den auch sie besucht, da ich mir dachte, dass ich nur ein Zehntel davon erleide, was sie durchmacht. Deswegen ist es besser, jetzt zu handeln, bevor es eskaliert.“

Wer diese Person war, die George Ezra zum Handeln bewegt hat, wollte er nicht verraten.

Foto: (c) Landmark / PR Photos