George Ezra und sein „Instagram“-Edelfan

George Ezra hat auf „Instagram“ stolze 800.000 Follower. Ebenfalls darunter: Seine Mutter.

Und die ist ganz begeistert von den Schnappschüssen, die ihr Sohn da so teilt. George postete in seiner aktuellsten Story einen Screenshot einer Textnachricht, die er von ihr erhalten hat. Diese besagt: „Habe gerade deinen Post gesehen. Haha! Ich bin so stolz!“ Um welchen Post es dabei ging ist leider unklar. Mama Ezra hat allerdings jeden Grund, stolz auf den 26-jährigen Spross zu sein.

George Ezra ist übrigens nicht nur erfolgreicher Musiker, sondern auch erfolgreicher Podcaster.

Foto: (c) Landmark / PR Photos