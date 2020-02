Gil Ofarim: Neues Album seit heute

So offen und persönlich wie nie präsentiert sich Gil Ofarim auf seinem kommenden Album „Alles auf Hoffnung“.

Wie „Universal Music“ berichtet, verarbeitete der Musiker darauf seine positiven Veränderungen sowie seine Rückschläge und den damit verbundenen Schmerz. Ofarim selbst sagte dazu: „Ich habe in den letzten Jahren unglaublich viel erlebt. All diese Emotionen mussten unbedingt raus.“ Zu haben ist die Platte ab heute (28.02.).

Und hier die Tracklist:

1. Alles auf Hoffnung

2. Ein Teil von mir

3. Freiheit in mir

4. Held in deinem Film

5. Vom Ende der Traurigkeit

6. Alles

7. Herz

8. Alles was du sagst

9. Danke

10. Das längste Lied

11. Nach dir der Regen

12. Pierrot

Foto: (c) Ina Bohnsack / Universal Music