Der tschechisch-amerikanische Gitarrist Ivan Kral ist tot.

Wie die Agentur „CTK“ unter Berufung auf seine Lebensgefährtin berichtet, starb der Musiker am Sonntag (02.02.) im Alter von 72 Jahren. Der Musiker, der unter anderem an der Seite von Iggy Pop, David Bowie und Patti Smith spielte, erlag einem Krebsleiden. Der tschechische Außenminister Lubomir Zaoralek schrieb via „Twitter“: „Ivan Král war ein sehr netter Kerl, der immer beriet war zu helfen. RIP.“

Mit Patti Smith gemeinsam schrieb Kral zum Beispiel den Song „Dancing Barefoot“.

