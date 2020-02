„Good Charlotte“: Benji Madden schwärmt von Frau und Tochter

Für Benji Madden gibt es keine wichtigeren Frauen in seinem Leben als seine Gattin Cameron Diaz und seine Tochter Raddix.

Und denen zollt der „Good Charlotte“-Musiker via „Instagram“ Tribut. Neben einem Foto von drei gemalten Rosen schrieb er: „Meine Ehefrau und meine Tochter erfüllen mich mit so viel Dankbarkeit. Jeden Tag fühle ich mich so glücklich. Ich wollte es nur laut sagen.“

Anfang Januar haben Benji Madden und Cameron Diaz verlauten lassen, dass sie überraschend Eltern geworden sind. Einzelheiten zur Geburt sind nicht bekannt.

Foto: (c) Billy Bennight / PR Photos