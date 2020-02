Graham Nash: Einziges Deutschland-Konzert

Graham Nash kommt diesen Sommer nach Deutschland, allerdings nur für ein einziges Konzert.

Wie „Almsick“ berichtet, tritt die Folk-Rock-Legende am 17. Juli im Theaterhaus in Stuttgart auf. Unter dem Motto „An Intimate Evening Of Songs & Stories With Graham Nash“ spielt der Sänger ein Best-of der beliebtesten Hits seiner beeindruckenden Musikkarriere und Songs wie „Stop Stop Stop“ und „On a Carousel“ zum Besten geben. Karten dafür sind bereits im Vorverkauf.

Sein letztes Solo-album „This Path Tonight” brachte Graham Nash übrigens 2016 heraus.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos