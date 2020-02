„Grey Daze“: Single und Album

„Grey Daze“, die erste Band von Chester Bennington, bringen am 10. April ihr neues Album „Amends“ heraus, auf dem sich auf Aufnahmen des verstorbenen Musikers befinden. Zeitgleich zu dieser Ankündigung veröffentlichte die Band letzte Woche (07.02.) die Single „Sickness“ inklusive passendem Musikvideo.

Schlagzeuger und Mitbegründer Sean Dowdell sagte laut „Oktober Promotion“ dazu: „Inhaltlich ist der Clip an eine wahre Begebenheit angelehnt: Chester war damals 15, und er wurde in der Schule immer wieder gemobbt. Eines Tages wurde er sogar richtig vermöbelt. Ab dem Tag wurde ich so eine Art Beschützer für ihn… ich war schließlich fast schon so etwas wie ein großer Bruder für Chester. Bis zu seinem Tod – und eigentlich sogar darüber hinaus – hatten wir dieses besondere Verhältnis.“

Hier die Tracklist zu „Amends“:

1. „Sickness“

2. „Sometimes“

3. „What’s In The Eye“

4. „The Syndrome“

5. „In Time“

6. „Just Like Heroine“

7. „B12“

8. „Soul Song“

9. „Morei Sky“

10. „She Shines“

11. „Shouting Out“

