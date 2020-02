Griff erklärt ihre neue Single „Good Stuff“

Griff hat das Jahr 2019 mit ihrer Debüt-EP „The Mirror Talk“ beendet und legt jetzt direkt mit einer neuen Single nach. Seit wenigen Tagen ist ihr Song „Good Stuff“ zu haben.

Über die Ballade sagte die Sängerin laut „We Share A Lot“: „Meine Familie nimmt Pflegekinder auf und wir hatten Kinder, die bis zu vier Jahre mit uns gelebt haben, doch am Ende ziehen sie stets weiter, in eine permanentere Situation. Jedes Mal, wenn sie dies tun, erinnern wir uns als Familie immer nur an ‚die guten Sachen’, obwohl es extrem schwierig und fordernd sein kann, Pflegekinder zu haben. So geschah es, dass ich vor etwa einem Jahr ins Studio kam und die Worte ‚only remember the good stuff when you go’ in den Notizen meines Telefons stehen hatte. Daraus wurde dieser Song.“

Das passende Video zum Song ist übrigens auch schon verfügbar.

Foto: (c) We Share A Lot