Gwen Stefani hat in Las Vegas kein Glück

Vegas, Baby! Wo, wenn nicht in der Zockermetropole, gibt’s die ganz große Show? Naja, für Fans von Gwen Stefani wohl überall anders. Die Sängerin sollte eigentlich regelmäßig im Zappos Theatre des Planet Hollywood Resorts auftreten, aber das scheint nicht so recht zu funktionieren. Stefani ist krank. Was genau ihr fehlt, verrät sie allerdings nicht.

Kurz vor ihrer mehrteiligen Showreihe, die am 12. Februar starten sollte, twitterte sie: „Ich versuche alles, was ich kann, um gesund zu werden. Die Shows vom 12. bis zum 22. Februar habe ich fest im Blick. Danke für die Genesungswünsche. Ich sehe euch hoffentlich bald in Vegas.“ Blöd nur, dass sie es nicht zum ersten Auftritt schaffte. Am Dienstag, einen Tag vor dem ersten Gig, schrieb sie auf dem Kurznachrichtendienst: „Ich bin wirklich traurig, dass ich das bekanntgeben muss, aber mir geht es weiterhin nicht gut, weswegen ich nicht auftreten kann.“ Jetzt will sie es zum nächsten geplanten Konzert schaffen. Die Fans drücken die Daumen.

Im Mai soll es übrigens fünf weitere Auftritte von Gwen Stefani in Las Vegas geben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos