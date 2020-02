Halsey: „Vielleicht muss ich nach der Tour aufhören“

Nach der Albumveröffentlichung ist vor dem Tour-Start!

In wenigen Tagen fällt der Startschuss für Halseys „Manic World Tour“. Diese führt die 25-Jährige auch nach Deutschland. Immerhin dreimal wird sie hierzulande die Songs ihrer aktuellen Platte „Manic“ vorstellen. Worauf sich die Fans in Frankfurt, Berlin und München freuen können, verriet Halsey via „Instagram Story“. Sie schrieb: „Ja, diese Tour wird abartig verrückt. Ich kann das nicht mal richtig beschreiben. Ich bin raus. Vielleicht muss ich danach aufhören. Aber alles in guter Weise!“ Es scheint also wild zu werden.

Das passt ja dann auch perfekt zum Albumprozess. Als Halsey an „Manic“ arbeitete, befand sie sich in einer euphorischen Phase.

Foto: (c) LVN / PR Photos