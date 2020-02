Harry Styles kündigt neues Musikvideo an

Bald gibt es Neues von Harry Styles: Der Sänger hat jetzt auf „Twitter“ und „Instagram“ ein neues Musikvideo angekündigt.

So wird am kommenden Freitag (28.02.) der Clip zu seinem Song „Falling“ erscheinen. Einen ersten Vorgeschmack in Form eines kurzen Videos hat Styles auch schon veröffentlicht. In dem Clip sieht man, wie der 26-Jährige schwer atmend am Boden in einem Zimmer sitzt, das langsam mit Wasser vollläuft.

Live hatte Harry Styles den Song “Falling” auch erst kürzlich bei den Brit Awards präsentiert.

Foto: (c) Sony Music