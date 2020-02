Harry Styles verstärkt seine Sicherheit wie Mick Jagger

Harry Styles bangt offenbar um seine Sicherheit. Der Sänger hat angeblich denselben Sicherheitsmann wie Mick Jagger engagiert.

Ein Insider meinte jedenfalls zur „Sun“: „Harry war bei den Brit Awards in großartiger Form, hat mit jedem geredet und hatte eine großartige Zeit. Aber wir haben gesehen, dass sein Bodyguard an diesem Abend bei ihm war. Das ist verständlich, da er erst kurz zuvor überfallen wurde und in der Vergangenheit Opfer von Stalkern war. Wie Mick nimmt er seine Sicherheit sehr ernst. Und da Mick so ein großes Idol von ihm ist, macht es Sinn, dass er sich von seinen Angestellten inspirieren lässt, genauso wie bei der Wahl seines Mode- und Haarstils.“

Am Valentinstag wurde Harry Styles von einem Unbekannten mit dem Messer bedroht und ausgeraubt.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos