Hat Zac Efron eine neue Freundin?

Seit seiner Trennung von Vanessa Hudgens kursieren immer wieder diverse Beziehungsgerüchte um Zac Efron. Zwischenzeitlich wurde sogar vermutet, er wäre mit Selena Gomez zusammen. Die letzte Beziehung des Schauspielers mit der Schwimmerin Sarah Bro endete im Juli letzten Jahres.

Jetzt soll der 32-Jährige wieder vergeben sein und zwar an die Schauspielerin Halston Sage. Die beiden haben sich schon vor über sechs Jahren bei den Dreharbeiten zum Film „Bad Neighbors“ kennengelernt. Bereits damals wurde ihnen eine Liebesbeziehung nachgesagt. Gegenüber „US Weekly“ verrät ein Insider nun, dass es endgültig bei den beiden gefunkt haben soll. Zac und Halston seien in einer ernsten Partnerschaft und würden sich lieben: „Sie haben die Ferien zusammen verbracht, einen Teil davon in Santa Barbara“.

Ob Zac und Halston tatsächlich zusammen sind, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos