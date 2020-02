Hayley Williams: Männliche versus weibliche Seite

Mit der Arbeit an ihrem Solo-Debüt „Petals For Armour“ hat sich Hayley Williams mehr mit ihrer weiblichen Seite beschäftigen können. Die „Paramore“-Frontfrau war nicht nur in ihrer Band von Männern umgeben, sondern auch in der Musikindustrie, die im Allgemeinen ja von Männern dominiert ist.

Bei „Beats 1 Radio“ meinte sie dazu: „Ich bin eine Frau. Wie kann ich das ohne Scham annehmen? Wir kann ich auf all meine weiblichen Seiten stolz sein? Denn ich habe auch maskuline Seiten. Wir alle haben beide Seiten. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit dieser anderen Seite von mir, die nicht so feminin ist, sehr wohl gefühlt habe, sodass ich nicht genau weiß, wie es sich anfühlt, in die feminine zu treten.“

Am 08. Mai veröffentlicht Hayley Williams übrigens ihr Solo-Debüt „Petals For Armor“. Darin behandelt sie unter anderem das Thema Verletzlichkeit.

