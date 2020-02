Helene Fischer sorgt für Ausnahmezustand in Österreich

Das kleine Örtchen Bad Hofgastein in Österreich bereitet sich jetzt schon auf Helene Fischer vor. Die Schlagerqueen wird dort nämlich am 04. April ein gigantisches Konzert geben. Damit bei dem Großevent alles glatt läuft, bereitet sich die kleine Gemeinde mit nur rund 7.000 Einwohnern auf den Ausnahmezustand vor.

Wie „Wunderweib“ berichtet, wird es 150 Gelenkbusse geben, mit denen die die Besucher vom Teileingang zum Konzertgelände und wieder zurück gefahren werden. Außerdem werden diverse Sonderzüge eingesetzt. Damit kein Verkehrschaos entsteht, werden drei Hubschrauber ständig in der Luft sein. Eine eigene Verkehrszentrale soll zusätzlich für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Veranstalter Klaus Leutgeb sagte laut dem Bericht: „Es wird die größte Evakuierungsgeschichte Gasteins.“ Auf dem Konzertgelände der Schloßalmbahn wird eine gigantische Bühne aufgebaut werden, so der Veranstalter, außerdem eine eigene Infrastruktur, wie in einer Kleinstadt. Es wird auch 1.500 mobile Toiletten geben.

Die Veranstalter haben also alles im Griff und haben laut dem Bericht versichert: „Gastein wird sich auf solche Großevents nun einstellen müssen. Nach dem Großereignis Helene Fischer ist vor dem nächsten Großereignis ‚Die Ärzte‘ am 11. Dezember 2020, immerhin sind hier auch schon mehr als 25.000 Karten weg, also wir sehen uns hier bald wieder!“

