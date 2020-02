Heute wird die 70. Berlinale eröffnet

Die 70. Berlinale öffnet heute (20.02.) ihre Tore und in diesem Jahr gibt es eine Veränderung. Anlässlich des runden Jubiläums der Preisverleihung wird dieses Jahr ein Sonderpreis, der Silberne Bär – 70. Berlinale verliehen. Wer diese Trophäe erhält, entscheide die internationale Jury, deren Vorsitz Jeremy Irons innehat.

Und es gibt noch eine weiter Veränderung. In einer Pressemitteilung auf der Webseite „berlinale.de“ heißt es: „Aufgrund der jüngst veröffentlichten Quellen über die Rolle von Alfred Bauer, dem ersten Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, in der nationalsozialistischen Filmpolitik hat die Berlinale den Silberner Bär – Alfred-Bauer-Preis mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Die aktuellen Veröffentlichungen legen nahe, dass Alfred Bauer eine Rolle in der NS-Filmbürokratie spielte, die bislang nicht bekannt war. Die Berlinale-Leitung hat daher zudem entschieden, eine externe Expertise zur Festivalgeschichte im Kontext von Alfred Bauers Funktion in der NS-Zeit einzuholen.“

Bis zum 01. März tummeln sich die Stars in Berlin, dann werden auch die Gewinner bekanntgegeben.

Foto: (c) Laurence Agron / PR Photos