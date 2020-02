„High On Fire“ kommen nach Deutschland

„High On Fire“ kommen nach Europa. Und im Rahmen dessen machen sie natürlich auch in Deutschland halt. Insgesamt fünf Show wird die US-Stoner-Metal-Band im Sommer in der Bundesrepublik spielen, gibt „Oktober Promotion“ bekannt.

Im Gepäck dabei haben die Musiker ihr aktuelles Album „Electric Messiah“. Darüber ließ Frontmann Matt Pike verlauten: „Die Band entwickelt sich immer weiter. Das ist bei weitem die bisher beste Platte, die wir (…) gemacht haben. Es wird einfach immer besser und besser. Wir versuchen, uns selbst zu übertreffen. Ich sage nicht, dass die alte Arbeit zunehmend schlechter ist, es ist einfach so, dass wir jedes Mal immer besser werden, anstatt uns auszubrennen.“

Hier die Termine:

05.07.2020 – Essen – Turock

06.07.2020 – Hamburg – Bahnhof Pauli

07.07.2020 – Erfurt – Stoned From The Underground

08.07.2020 – Wiesbaden – Schlachthof / Kesselhaus

09.07.2020 – München – Backstage Club

Foto: (c) LooMee TV