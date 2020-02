iHeart Radio Music Awards 2020: Usher ist der Gastgeber

Bei den kommenden iHeart Radio Music Awards wird Usher durch den Abend führen. Der Sänger selbst freut sich schon sehr auf diese Aufgaben.

In einem Statement lässt er laut „contactmusic.com“ verlauten: „Ich freue mich so sehr darauf, die diesjährigen iHeart Radio Music Awards zu moderieren und dabei zu helfen, die Musik zu feiern, die ich und Millionen Musikliebhaber im letzten Jahr gehört haben. Es wird so werden, als würde man mit alten Freunden abhängen.“

Übrigens: Stolze fünf Nominierungen haben Ariana Grande und Lizzo eingefahren.

Foto: (c) PR Photos