Ingrid Andress kündigt ihr Debüt an

Ingrid Andress hat das Erscheinungsdatum ihres Debütalbums „Lady Like“ angekündigt.

Nachdem die Sängerin in der Vergangenheit Songs für Künstlerinnen wie Bebe Rexha, Charli XCX und Dove Camero geschrieben hat, ist sie nun selbst an der Reihe. Ihr erstes Album erscheint am 27. März, wie „Warner Music“ verlauten lässt. Passend dazu brachte die in Nashville beheimatete Künstlerin vor kurzem ihre neue Single „Life Of The Party“ heraus.

Das passende Musikvideo dazu ist auch schon verfügbar.

Foto: (c) Hannah Burton / Warner Music