Irina Shayk spricht über Ex-Mann Bradley Cooper

Im Juni 2019 gab’s nach vier Jahren das Ehe-Aus bei Schauspielstar Bradley Cooper und Topmodel Irina Shayk. Jetzt, rund ein halbes Jahr später, spricht die 34-Jährige erstmals über ihren Ex-Mann.

Der britischen „Vogue“ sagte sie: „Ich denke, in allen guten Beziehungen bringst du dein Bestes und dein Schlimmstes mit – es ist nur die Natur des Menschen.“ Groll hege Shayk keineswegs. Sie fügte an: „Großartige Menschen müssen nicht zwangsläufig ein gutes Paar abgeben. Ich denke aber, wir hatten großes Glück, das zu erfahren, was wir miteinander hatten.“ Klingt alles irgendwie zu harmonisch, um wahr zu sein. Allerdings tue sich die gebürtige Russin schwer mit ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter: „Es gibt Tage, an denen ich aufwache und denke: ‚Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich falle auseinander.'“

Übrigens: Die Nähe zwischen Bradley Cooper und Lady Gaga rückte dessen Ehe mit Irina Shayk monatelang in den Fokus.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos