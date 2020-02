Ist Scarlett Johansson wieder schwanger?

Bei den Oscars 2020 glänzten die Gäste auf dem roten Teppich wieder um die Wette.

Doch eine strahlte besonders auffällig: Scarlett Johansson, denn die Schauspielerin soll wieder schwanger sein. Bei der Oscarverleihung am Sontagabend (09.02.) zeigte sich die Schauspielerin mit ihrem Colin Jost schwer verliebt. Das berichtet „Bild“. In ihrem silbernen Kleid von Oscar de la Renta zog die Hollywood-Schönheit so schon viele Blicke auf sich, doch die etwas rundere Körpermitte lässt tatsächlich ein Baby vermuten. Offiziell bestätigt, ist das allerdings noch nicht.

Es wäre wohl das perfekte Geschenk, das sich Scarlett Johansson und Colin Jost machen würden. Immerhin ist sich die Schauspielerin sicher, mit ihrem Colin den richtigen Mann gefunden zu haben.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos