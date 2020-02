„Itchy“: Erstes Album in deutscher Sprache & Tour

Am Freitag (07.02.) bringen „Itchy“ ihr achtes Album auf den Markt, mit dem die Pop-Punk-Band dann ab März auch auf Tour geht. Überraschend daran ist, es ist nach 18 Jahren Bandgeschichte, das erste Album in deutscher Sprache.

Im Interview mit „tonspion.de“ verriet Sänger Sebastian Hafner aka Sibbi, ob die „Jennifer Rostock“-Coverversion von „Mein Mikrofon“ etwas damit zu tun hat. Er sagte: „‚Jennifer Rostock‘ sind Freunde von uns und hatten Jubiläum. Da haben sie uns gefragt, ob wir nicht zusammen mit anderen Bands eine Song covern könnten. Dabei haben wir gemerkt, dass es Bock macht und uns gut steht. (…) Wir haben aber auch sofort gesagt, dass wir es nicht machen, wenn es sich nicht authentisch, nicht gut anfühlt, denn es gab ja keinen Grund, etwas zu ändern. Dann hat es sich aber super angefühlt und war sehr schnell so, als hätten wir nie was anderes gemacht. Das bringt nach 18 Jahren natürlich auch frischen Wind rein. Dann hat es beim Songwriting so aus uns gesprudelt, dass wir fast 50 Songs hatten.“

Und hier die Live-Termine:

19.03.2020 WIESBADEN, Schlachthof Wiesbaden Tickets

20.03.2020 KÖLN, Live Music Hall Tickets

21.03.2020 HAMBURG, Markthalle Hamburg Tickets

27.03.2020 DRESDEN, beatpol (ehem. Starclub) Tickets

28.03.2020 BERLIN, Festsaal Kreuzberg Tickets

03.04.2020 NÜRNBERG, HIRSCH Tickets

17.04.2020 MÜNCHEN, Backstage Werk Tickets

25.04.2020 STUTTGART, LKA-Longhorn Tickets

Foto: (c) LooMee TV