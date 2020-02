Jack Garratt: Drei neue Singles

Jack Garratt hat sich mit neuer Musik seit vier Jahren zurückgemeldet – und das gleich dreifach. Der Sänger enthüllte vor kurzem nämlich die Singles „Time“, „Mara“ und „Return Them To The One“, berichtet „contactmusic.com“. Alle drei Songs sind Vorboten aus seinem kommenden zweiten Album, welches den Titel „Love, Death & Dancing“ trägt und sich mit seinen mentalen Problemen und Selbstmordgedanken auseinandersetzt.

Garratt selbst sagte dazu: „Ich bin 24, 25, mein [erstes] Album hat sich nicht nur verkauft, sondern gut verkauft. Die Tourneen waren ausverkauft, ich habe alle diese Anerkennungen und Auszeichnungen bekommen. Ich sollte mich zumindest wohl fühlen, doch stattdessen war ich verängstigt und alleine und sehnte mich nach Zuneigung. (…) Das Album wurde aus der Perspektive von jemandem geschrieben, der funktionierende Traurigkeit hat und dessen Ängste die Entscheidungen beeinflusst haben, der er machte.“ Zudem verriet der Sänger noch: „Wir drehen gerade einen Film, der mit dem Album herauskommen soll.“

„Love, Death & Dancing“ erscheint übrigens am 29. Mai. Bereits im März ist Jack Garratt für zwei Konzerte in Deutschland.

