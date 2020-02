Jack Garratt kommt nach Deutschland

Jack Garratt macht Deutschland unsicher – allerdings nur an wenigen Tagen. Es ist schon eine Weile her, seit der Brite das letzte Mal in der Bundesrepublik war, doch jetzt ist es wieder soweit. Wie „Universal Music“ berichtet, tritt der Sänger im März an zwei Terminen in Deutschland auf. Mit seiner rauen Stimme und der Verschmelzung von Blues mit Pop und Indie Sounds wird Garratt sicherlich auch dieses Mal wieder für Gänsehaut beim Publikum sorgen.

Hier die genauen Daten:

06.03.2020 – Helios37 (Köln)

07.03.2020 – Silent Green (Berlin)

Foto: (c) Universal Music