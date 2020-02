Jack Garratt über sein kommendes Album

Am 29. Mai erscheint das neue Album von Jack Garratt – der Titel: „Love, Death & Dancing”. Die Platte ist in vier Abschnitte unterteilt, wovon der erste bereits zu haben ist. Dazu zählen die Singles „Time“, „Mara“ und „Return Them To The One“.

Der Sänger selbst sagte über das Album: „Es beinhaltet Musik für Menschen, die gerne tanzen, aber an einem Samstagabend nicht unbedingt nach draußen gehen möchten. Es ist genau die Musik, die ich liebe. Musik, die sich nicht darum kümmert, ob du aufstehst oder sitzen bleibst. Sie begleitet dich in egal welcher Stimmung.”

Hier die Tracklist:

Disk 1:

1. Time

2. Mara

3. Return Them To The One

Disk 2:

1. Better

2. Get In My Way

3. Mend A Heart

Disk 3:

1. Circles

2. Anyone

3. Doctor Please

Disk 4:

1. She Will Lay My Body On The Stone

2. Old Enough

3. Only The Bravest

Foto: (c) Universal Music