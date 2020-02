Jaden Bojsen erklärt seine Single „Taking Shape“

Das Ende einer Beziehung muss nicht immer in verhärteten Fronten enden, manchmal klingen sie auch langsam und ihm respektvollen Umgang aus. Davon singt Jaden Bojsen in seiner neuesten Single „Taking Shape“, berichtet „Warner Music“.

Oder um es mit seinen Worten zu sagen: „’Taking Shape’ handelt von zwei sich liebenden Menschen, die an einem Punkt ihres Lebens stehen, wo sie sich entscheiden, verschiedene Wege zu gehen und deswegen andere Formen annehmen. Der Track ist im Mai 2019 in den Sonic Vista Studios auf Ibiza entstanden, welche für mich ein ganz besonderer Ort sind. Wir waren umgeben von der reinen Natur, die uns unglaublich inspiriert hat. Geschlafen haben wir in einem Tipi.“

„Taking Shape“ folgt auf seine bisherigen Singles „The Weekend“, „Fall For Love (feat. Jake Reese)“ und „Better Than Me“.

Foto: (c) Warner Music / Maximilian König