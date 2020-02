James Blunt schießt mit Humor direkt gegen seine Kritiker

James Blunt hat keine Lust darauf, sich online mit seinen Kritikern lange Wortgefechte zu liefern, deswegen schreibt er sie einfach direkt an.

Dem „Heat Magazine“ sagte der Sänger dazu: „Wenn ich ihnen antworte, dann stelle ich sicher, dass es humorvoll und nett ist. Denn man weiß ja nie, wie fragil sie sind. Sie könnten ziemlich fragil sein, denn sie sind auf ‚Twitter‘, fühlen sich mächtig, wenn sie in ihrem Schlafzimmer mit geschlossenen Vorhängen sitzen, ihre Hose bis zu den Knöcheln heruntergelassen ist und sie etwas schreckliches über eine Person schreiben, der sie vorher noch nie begegnet sind. Ich schreibe sie also direkt an und meine: ‚Hey, das alles sage ich in guter Stimmung und ich hoffe, du siehst es auch so. Bis später!‘“

James Blunt nimmt sich auf „Twitter“ selbst oft auf die Schippe.

