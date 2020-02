Janet Jackson braucht für Kindererziehung keine Nanny

Während viele Stars meist mehr Kindermädchen beschäftigen, als sie überhaupt Kinder haben, zieht Janet Jackson ihren Sohn Eissa ganz alleine groß.

In der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon erzählte die Sängerin: „Es ist sehr ermüdend. Man bekommt nie genug Schlaf, doch meine Mutter hat es ohne eine Nanny gemacht. Ihre Mutter hat es ohne eine Nanny gemacht. Warum auch nicht? Warum kann nicht auch ich es so machen? Ich bin sicher, dass ich in der Zukunft ab und zu mal Hilfe brauche, aber ich habe aktuell niemanden und ich liebe es.“

Janet Jackson hat übrigens für den Sommer ein neues Album und eine neue Tour angekündigt.

