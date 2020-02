Janet Jackson: Neue Musik und Tour im Sommer!

Im Sommer meldet sich Janet Jackson mit einem neuen Album und einer Tour zurück. Die News verkündete die 53-Jährige am Montag (10.02.) via „Twitter“ und „Instagram“. Dort schrieb die Sängerin und Schwester von Michael Jackson: „Ich habe all eure Wünsche erhört – und jetzt von meinen Lippen an eure Ohren: Ich arbeite an einem neuen Album und gehe diesen Sommer auf Welttournee. Beides wird den Titel ‚Black Diamond‘ haben.“

Weiter schrieb sie noch: „Schwarze Diamanten sind die härtesten aller Diamanten, die am schwersten zu schneiden sind. Ich sehe das als das am schwersten zu verletzende oder zu zerstörende. Es gibt eine Menge, die ich ertragen habe. Ich sehe mich als Black Diamond in seiner reinsten Form. Ich bin ein Stein, ich habe Rüschenkanten, aber ich bewege mich weiter vorwärts. Ich möchte euch meine Stärke zeigen und euch Stärke geben. Ich liebe euch so sehr und bin so aufgeregt, diese neue Ära mit euch zu teilen. Bis bald!“

Bisher sind noch keine Termine für den deutschsprachigen Raum bekannt.

