Jennifer Aniston: „Da ist dieser Schnappschuss des Glücks…“

Ruhm, Reichtum und Ehre. Das Leben im Showbiz-Geschäft ist pompös und prunkvoll, laut und wild. Entsprechend logisch ist fast schon die Sehnsucht nach Ruhe. Auch Jennifer Aniston hat diese ganz konkrete Vorstellung vom entspannten Lebensabend.

Im „Interview Magazine“ antwortete sie auf die Frage, was sie noch erreichen will: „Da ist dieser Schnappschuss des Glücks in meinem Kopf: Ich höre und sehe den Ozean, rieche frisch gekochtes Essen, Eiswürfel klirren im Glas, ich höre Gelächter und Kinder rennen herum…“

Beim Kinderwunsch könnte ja Brad Pitt behilflich sein.

Foto: (c) PR Photos