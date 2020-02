Jennifer Lopez: Ihr Mann outet sich als Super-Fan

Shakira und Jennifer Lopez haben mit ihrem Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl am Wochenende (02.02.) für gigantische Stimmung gesorgt.

In den sozialen Netzwerken outete sich jetzt Alex Rodriguez, der Verlobte von J.Lo, als Super-Fan. Auf „Instagram“ postete der ehemalige Baseball-Star ein Video, auf dem zu sehen ist, wie er in der tobenden Menge mitsingt und -tanzt. Dazu schrieb der 44-Jährige: „Toll! Sie hat es absolut gerockt! Wow, das hat so viel Spaß gemacht! Ich bin so stolz auf dich, Jen!“

Auch Christina Aguilera fand den Auftritt der beiden Power-Girls klasse.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos