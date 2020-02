Jennifer Lopez und das emotionale Backstage-Video

Der Auftritt von Jennifer Lopez und Shakira in der Halbzeitpause des Super Bowl war spektakulär. Für eine Überraschung sorgte J.Lo aber damit, dass sie auch mit ihrer Tochter Emme Maribel Muñiz die Bühne rockte. Mutter und Tochter performten zusammen den Hit „Let’s get loud“ und sorgten damit weit über das Hard Rock Stadium in Miami hinaus für Begeisterung.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin ein Video, das die emotionalen Momente backstage, kurz vor dem Auftritt, zeigt. Dazu schrieb der Superstar: „Diese Momente wurden nur wenige Minuten vor dem Auftritt letzte Nacht festgehalten.“ Weiter schrieb sie: „Alles, was ich möchte, dass meine Mädchen, die kleinen Mädchen, die mit mir und auf der ganzen Welt auf der Bühne stehen, wissen, wie man ihre Stimmen benutzt und stolz auf alles ist, was sie sind. Wir sind stolz zu erkennen, dass wir alle zusammen das sind, was dieses schöne Land wirklich großartig macht.“

Die Show von Jennifer Lopez und Shakira war gleichzeitig auch eine Premiere. Erstmals waren Künstlerinnen mit lateinamerikanischen Wurzeln die Stars der Halbzeitshow.

