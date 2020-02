Jessie Reyez: Auf Tour in Deutschland

Jessie Reyez beehrt Deutschland. Die Powerfrau wird im Mai insgesamt drei Konzerte in der Bundesrepublik spielen, gibt „Universal Music“ bekannt. Im Gepäck dabei hat sie ihr bald erscheinendes Album „Before Love Came to Kill Us“, von dem bereits die Songs “Crazy”, „Far Away“ und „Love in the Dark“ zu haben sind. Der exklusive Pre-Sale startet unter „Eventim“ schon gestern (21.02.) ab 10 Uhr.

Hier die Termine:

02.05.20 – Köln, Luxor

03.05.20 – Berlin, Columbia Theater

10.05.20 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

Foto: (c) Mohamed Abdulle / Universal Music