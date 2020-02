Jessie Reyez erklärt ihre Single „Love in the Dark“

Bereits letzte Woche (24.01.) hat Jessie Reyez ihre aktuelle Single „Love in the Dark“ veröffentlicht. Jetzt ist auch das passende Video dazu verfügbar. Darin watet die Sängerin durch einen atemberaubenden Bergsee, während die Welt um sie herum in ein glitzerndes Violett getaucht wird und Nordlichter über ihr erscheinen.

Über den Song selbst erklärte die Sängerin laut „Universal Music“: „Ich habe ‚Love In The Dark‘ während einer wirklich traurigen Phase in meinem Leben geschrieben. Ich erinnere mich noch gut daran, wie oft ich geweint habe. Ich hoffe, die Menschen hören, wie verletzlich ich mich in diesem Song mache.“

„Love in the Dark“ ist nach „Far Away“ und „Crazy“ der neue Vorbote auf Jessie Reyez neues Album “Before Love Came To Kill Us”, das am 27. März erscheint.

