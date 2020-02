Joe Jonas: Ist Sophie Turner schwanger?

Gibt es Nachwuchs bei den „Jonas Brothers“? Zumindest wird aktuell darüber gemunkelt, dass Sophie Turner, die Frau von Sänger Joe Jonas, schwanger ist.

Ein Insider plauderte jedenfalls gegenüber „JustJared.com“ aus: „Das Paar hält es noch sehr geheim, aber ihre Freunde und Familie freuen sich sehr für sie.“ Und weiter: „Sophie hat eindeutig für die roten Teppiche Outfits ausgewählt, die sich ihrem veränderten Körper anpassen.“ Das Paar selbst hat sich zu diesem Gerücht noch nicht geäußert.

Joe Jonas und Sophie Turner haben sich letztes Jahr im Mai in einer spontanen Hochzeit in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Im Sommer folgte dann die große Trauung in Frankreich.

