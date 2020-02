Joe Jonas und Sophie Turner: Wann kommt das Baby?

Joe Jonas und Sophie Turner erwarten Nachwuchs. Dieses Gerücht macht jedenfalls aktuell die Runde.

Und jetzt soll es auch schon einen Geburtstermin geben. Zumindest plauderte ein Insider gegenüber „Us Weekly“ aus: „Das Baby soll mitten im Sommer kommen.“ Konkret ist das zwar nicht, doch weder Jonas noch Turner haben sich bisher auch nur zu dem Gerücht geäußert.

Joe Jonas und Sophie Turner haben sich letztes Jahr im Mai in einer spontanen Hochzeit in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Im Sommer folgte dann die große Trauung in Frankreich.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos