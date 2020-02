Joel Brandenstein: „Den Track habe ich für meine Mutter geschrieben“

Mit „Dein Applaus“ hat Joel Brandenstein den ersten Vorboten aus seinem kommenden Album „Frei“ präsentiert. Und diesen Song widmet er allen Alltagshelden.

Laut „Sony Music“ erklärte der Sänger selbst dazu: „Den Track habe ich ursprünglich für meine Mutter geschrieben. Obwohl sie alleinerziehend war, hat sie alles auf eigene Faust gestemmt und dafür gesorgt, dass es mir gut geht. Ich möchte mich mit dem Lied auch stellvertretend bei all denen bedanken, die für ihre Arbeit oftmals kein Dankeschön bekommen. Wir nehmen so viele Leistungen als selbstverständlich hin. Gerade unseren Eltern, den Menschen, die uns wahrscheinlich am meisten prägen, sollten wir viel dankbarer sein. Oftmals lernt man ihre Leistungen erst zu schätzen, wenn man selbst erwachsen ist. Dann ist es oft auch schon zu spät, sich persönlich zu bedanken.“

Das zweite Album „Frei“ von Joel Brandenstein erscheint übrigens am 01. Mai. Im Herbst ist er damit dann auch auf Tour.

Foto: (c) Vincent Franken