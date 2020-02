Johannes Strate, ein jubelnder Werder-Fan

Ein waschechter Bremer in Hamburg? Ja, den gibt’s! „Revolverheld“-Frontmann Johannes Strate ist in der Hansestadt an der Weser geboren und in der Hansestadt an der Elbe wohnhaft. Mit seinem Geburtsort ist der Sänger aber noch sehr stark verbunden – vor allem fußballerisch. Strate ist ein wahnsinnig leidenschaftlicher Fan des Bundesligavereins SV Werder Bremen. Und als solcher hatte der 39-Jährige vorgestern (04.02.) einen fantastischen Abend. Seine Bremer kickten mit einer leidenschaftlichen Leistung den haushohen Favoriten Borussia Dortmund aus dem Pokal. 3:2 hieß es am Ende.

Seine schier grenzenlose Freude teilte Strate via „Instagram“. Erst postete er ein Foto des Bremer Wappens mit einem unglaublich langen „Jaaaaa“-Schriftzug, gefolgt von einem Selfie, bei dem er sein Gesicht mittels Filter in den Vereinsfarben Grün und Weiß erstrahlen ließ. Dazu schrieb der Sänger: „Good Fight, Good Night, Werder!“

Freud und Leid liegen beim Sport gerne nahe beieinander. Werder Bremen steht jetzt im Viertelfinale des DFB-Pokals, befindet sich in der Bundesliga allerdings im Abstiegskampf.

Foto: (c) Sony Music / Columbia Records