Johnny Depp: Ex Amber Heard soll gelogen haben

Ein Anwalt von Johnny Depp hat seine Ex-Frau Amber Heard vor einem britischen Gericht der Lüge bezichtig. Das berichtet unter anderem der „Daily Mirror“. Heard hatte den Schauspieler des häuslichen Missbrauchs beschuldigt. Depp bestreitet diese Vorwürfe und leitete eine Verleumdungsklage gegen „The Sun“ ein, die Zeitung, die die Story gedruckt hatte. Depp nahm am Mittwoch (26.02.) sogar persönlich an der vorläufigen Anhörung in seiner Verleumdungsklage gegen die britische Boulevardzeitung teil.

Der Hollywood-Star verklagt die Muttergesellschaft News Group Newspapers, sowie den Chefredakteur der Zeitung, Dan Wootton, wegen eines Artikels aus dem Jahr 2018. Depps Anwalt sagte jetzt außerdem, Heard sei nicht das Opfer, sondern der „Angreifer“ in der Beziehung gewesen: „Eine Person, eine Seite, lügt und eine nicht. Offensichtlich sagen wir, dass es Frau Heard ist, die lügt, Herr Depp ist sich darüber zu hundert Prozent sicher.“

Das für zehn Tage angesetzte Verfahren soll am 23. März beginnen.

