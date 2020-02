JoJo: Tour und Album

Gute Nachrichten für alle Fans von JoJo: Die Sängerin wird im Herbst auf große Europatournee gehen und im Rahmen dessen auch für zwei Konzerte nach Deutschland kommen. Doch damit nicht genug. Im selben Atemzug kündigte die 29-Jährige ein neues Album an. Es trägt den Namen „good to know“.

JoJo erklärte laut „Warner Music“ dazu: „Der Albumtitel ‚good to know‘ bezieht sich auf all das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe – jedes Stückchen Feedback, Kritik (innerlich oder äußerlich), was auch immer es ist: es ist alles nur Information. Und es ist alles gut! Ich war in der glücklichen Situation, meinen eigenen Weg bis hierhin reflektieren zu können und ich hoffe, die Leute finden Trost in der Tatsache, dass ich nicht mal ansatzweise perfekt bin und niemals etwas beschönigen werde. Wir alle leben und lernen beständig und genau das macht dieses Leben so lebenswert.“

Der Kartenvorverkauf startet übrigens morgen (27.02.) um 10 Uhr. Hier die beiden Termine:

14.09. – Köln – Luxor

20.09. – Berlin – Lido

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos