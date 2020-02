Joko Winterscheidt bekommt Chefposten bei „GQ“

Von TV zu Print: Joko Winterscheidt wird künftig das „GQ“-Magazin als Chief Curiosity Officer unterstützen. Das ist nicht sein erster Berührungspunkt mit Printprodukten. Der Moderator hatte sein eigenes Heft „JWD“. Dies wurde allerdings letztes Jahr von Gruner + Jahr eingestellt.

Was seine neue Aufgabe bei „GQ“ beinhaltet, erklärte der 41-Jährige gegenüber „meedia“: „Jetzt bin ich also CCO – das ist sicherlich ein Titel, der beschreibt, dass meine Neugierde bei ‚GQ‘ ein Zuhause gefunden hat. Und vor allem ist es auch ein passender Titel für jemanden wie mich, der in kein Organigramm passt. ‚GQ‘ ist eine Marke, die wahnsinnig viel mitbringt: an erster Stelle höchst professionelle Menschen, die sie füllen. Ich freue mich auf jeden einzelnen und auf unsere gemeinsame Mission.“

Joko soll dem Magazin eine frische neue Richtung geben. Bekannt ist er durch seine Erfolgssendungen „Circus HalliGalli“, „Joko & Klaas“ und „Das Duell um die Welt“ bei ProSieben.

Foto via BANG Showbiz