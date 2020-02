„Jonas Brothers“ und ihre individuellen Outfits

Die „Jonas Brothers“ sind dieses Jahr bei den Grammys (26.01.) aufgetreten. Das war einer dieser Anlässe, zu denen sich der Modeexperte Avo Yermagyan richtig austoben konnte an den Musikern. Der Stylist entwirft die Outfits von Nick, Joe und Kevin Jonas, die immer perfekt harmonieren. Ganz wichtig dabei: ein roter Faden und jeweils eine individuelle Note.

Im Gespräch mit dem Magazin „Vogue“ sagte deren Stylist: „Ich gehe immer ein Styling an, das sie als Gruppe mit einer Art kleinem roten Faden verbindet, meistens nutze ich dafür ein einheitliches Farbschema. So kann man sie miteinander verbinden, während gleichzeitig jeder seinen Look behält, der dem persönlichen Stil entspricht. (…) Es war ein goldenes Jahr für die Jungs und die Grammys haben sich einfach wie der perfekte Moment zum Feiern angefühlt.“ Über die Outfits am Abend schrieb „VIP.de“: „Nick trug passend zu diesem Motto an dem Abend einen goldenen Smoking, Joe und Kevins Outfits waren dezenter. Joe bekam von Avo einen dunklen Anzug mit goldenen Vogel-Verzierungen und Kevin trug einen goldbraunen Blazer mit dunklen Vogel-Verzierungen zu einer schwarzen Hose.“

Übrigens: Die „Jonas Brothers“ haben für 2020 offenbar Großes vor, sie sprechen vom „größten Pop-Comeback“ des Jahres.

Foto: (c) Peggy Sirota / Universal Music